Порошенко заявил о "ФСБ по всей стране"

СЕГОДНЯ 18:48 2018-07-12T18:48:51+03:00

Об этом президент Украины сообщил в ходе экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе

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Президент Украины Петр Порошенко увидел на территории своей страны действия агентов Федеральной службы безопасности России.

"У нас российская ФСБ по всей стране", — заявил Порошенко в ходе экспертной дискуссии на полях саммита НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля, передает РИА Новости.

Отметим, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) неоднократно заявляла о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, якобы разрабатывающих диверсии на территории Украины. На это Москва всегда отвечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, никаких агентов спецслужб России и военных на Украине нет. Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявлял, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.