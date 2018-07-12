2018-07-12T12:50:50+03:00
Политика

Порошенко хочет обсудить с Трампом его встречу с Путиным

Об этом президент Украины заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом его предстоящую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом Порошенко сказал перед началом второго дня саммита альянса в Брюсселе.

«Я надеюсь, будет возможность обсудить это (украинскую повестку) с Трампом», — заявил президент Украины, передает «Укринформ».

Напомним, ранее источники сообщали, что Порошенко и Трамп могут провести переговоры на полях саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе.

Порошенко 10 июля сказал, что Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки должен «вернуть на верный путь» Владимира Путина.

Первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должен состояться в столице Финляндии 16 июля.

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