Трамп похвастался благодарственным письмом от Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 21:18 2018-07-12T21:18:39+03:00

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Председатель КНДР Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу благодарственное письмо, в котором высоко оценил «энергичные и беспрецедентные» усилия американского лидера по улучшению двусторонних отношений.

Соответствующий документ хозяин Белого дома опубликовал на своей странице в Твиттер. По мнению Ким Чен Ына, встреча с Трампом в Сингапуре и принятое по ее итогам совместное заявление действительно стали началом значимого пути в отношениях КНДР и США.

«Я твердо верю в то, что сильная воля, искренние усилия, наш уникальный подход, нацеленный на создание нового будущего между КНДР и США, несомненно, дадут плоды. Надеясь на то, что непоколебимое доверие к вашему превосходительству укрепится в ходе дальнейших практических действий. Я выражаю убежденность в том, что эпохальный прогресс в продвижении отношений КНДР и США приведет к нашей следующей встрече», - написал северокорейский лидер.

Напомним, историческая встреча президента США и председателя КНДР состоялась 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам саммита Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.