2018-07-13T08:55:48+03:00
В мире

В Сеуле рассказали о намерении Ким Чен Ына построить "нормальное государство"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уверен, что Пхеньян и Вашингтон смогут договориться и провести денуклеаризацию полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАССПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАСС
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет построить "нормальное государство" для граждан своей страны. Такую уверенность высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"У председателя Ким Чен Ына есть огромное стремление прекратить идеологическую конфронтацию и построить в КНДР нормальное государство", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас активно налаживаются связи между двумя Кореями, и такое экономическое сотрудничество создаст новые возможности для всех. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном.

Стороны все еще не пришли к согласию по ряду вопросов. Так, например, по словам Мун Чжэ Ина, КНДР "искренне принимает все оговоренные меры", а США не пока не следуют договоренностям. Между тем, Пхеньян даже перестал требовать отмены санкций, рассчитывая лишь на прекращение враждебных действий и установление доверия.

Несмотря на это, южнокорейский лидер уверен, что стороны смогут договориться и провести денуклеаризацию полуострова, передает "Ренхап".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына, по итогам которой они подписали совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян обязался уничтожить все ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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