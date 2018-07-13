2018-07-13T11:58:58+03:00
Политика

Жителям сирийской провинции Деръа передали более 10 тонн гумпомощи

В освобожденный Даиль вернулись уже около 20 тысяч мирных жителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сирийским жителям передали гуманитарную помощьСирийским жителям передали гуманитарную помощьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Российские военнослужащие доставили мирным жителям провинции Деръа более десяти тонн гуманитарной помощи. Здесь от оккупации боевиков недавно был освобожден город Даиль, находящийся от административного центра региона.

«Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», - цитирует сообщение начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что улучшение гуманитарной ситуации в освобожденных от боевиков населенных пунктах способствует возвращению беженцев в свои дома. Частности, в Даиль уже вернулись порядка 20 тысяч местных жителей.

Напомним, накануне сообщалось, что российские военные сопроводили колонну беженцев, которые возвращались в свои дома в сирийском Эн-Найме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-глава МИД ФРГ: Германия должна показать США свою силу
"Французский сиделец": Матвиенко приветствовала Керимова на заседании Совфеда
Внешность бегуньи из Эфиопии стала причиной скандала на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике
Минстрой назвал сроки решения проблем обманутых дольщиков
Илюмжинов временно отстранен от должности президента ФИДЕ
Самыми дорогими для проживания городами мира признаны Цюрих и Женева
Более 30 сирийцев погибли после атаки ВВС США
Роспотребнадзор дал советы по сбору и покупке грибов
В МИД России подтвердили встречу Лаврова и Помпео в Хельсинки
Трамп хочет перекрасить президентский самолет в триколор
МЭР спрогнозировало снижение цен в России в августе
Причиной отравления более 100 человек в США могли стать салаты из McDonald's
Ростуризм намерен упростить порядок въезда иностранцев в Россию
Экс-генпрокурор Венесуэлы считает, что Чавес умер еще в декабре 2012-го
В России разработают свод правил размещения рекламы вдоль дорог
В июне у россиян стало больше "свободных денег"
Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 22 заболевшим раком женщинам $4,7 млрд
Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Диамант»
Минюст решил упростить порядок взимания долгов с россиян
"В шаге от полуфинала": Черчесов огорчен результатом сборной РФ на ЧМ-2018
Трамп отказался отменять встречу с Путиным из-за инцидента в Эймсбери
В Канаде разбился небольшой самолет, пилот погиб
В Сеуле рассказали о намерении Ким Чен Ына построить "нормальное государство"
Трамп потерял 300 тысяч подписчиков из-за масштабной чистки в Twitter
Взрыв на химзаводе в Китае: 19 погибших, 12 раненых
За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
Погода в Москве на 13 июля 2018 года: возможен кратковременный дождь