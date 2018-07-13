Жителям сирийской провинции Деръа передали более 10 тонн гумпомощи

СЕГОДНЯ 11:58 2018-07-13T11:58:58+03:00

В освобожденный Даиль вернулись уже около 20 тысяч мирных жителей

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Российские военнослужащие доставили мирным жителям провинции Деръа более десяти тонн гуманитарной помощи. Здесь от оккупации боевиков недавно был освобожден город Даиль, находящийся от административного центра региона.

«Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», - цитирует сообщение начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что улучшение гуманитарной ситуации в освобожденных от боевиков населенных пунктах способствует возвращению беженцев в свои дома. Частности, в Даиль уже вернулись порядка 20 тысяч местных жителей.

Напомним, накануне сообщалось, что российские военные сопроводили колонну беженцев, которые возвращались в свои дома в сирийском Эн-Найме.