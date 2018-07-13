Жителям сирийской провинции Деръа передали более 10 тонн гумпомощи
Российские военнослужащие доставили мирным жителям провинции Деръа более десяти тонн гуманитарной помощи. Здесь от оккупации боевиков недавно был освобожден город Даиль, находящийся от административного центра региона.
«Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», - цитирует сообщение начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова сайт телеканала «Звезда».
Отметим, что улучшение гуманитарной ситуации в освобожденных от боевиков населенных пунктах способствует возвращению беженцев в свои дома. Частности, в Даиль уже вернулись порядка 20 тысяч местных жителей.
Напомним, накануне сообщалось, что российские военные сопроводили колонну беженцев, которые возвращались в свои дома в сирийском Эн-Найме.