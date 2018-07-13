В Москве стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-13T13:20:05+03:00

В сравнении с 2017 годом рост заболеваемости увеличился на 20%

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В Москве на 20,4% увеличилось количество случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека в сравнении с 2017 годом.

В 2016-ом году в столице было выявлено 2,4 тысячи случаев заражений, в 2017-ом — уже 2,9 тысячи. Общее количество зараженных ВИЧ российских граждан превышает 1 миллион 221 тысячу. Согласно официальной статистике, ежечасно инфекцией заражаются 10 человек. Антиретровирусную терапию получают лишь каждый третий житель страны.

Серьёзный прирост заболеваемости, как свидетельствуют опубликованные данные Минздрава, произошел в республиках Марий Эл, Карелии, а также Ивановской, Тамбовской, Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о революционной вакцине против ВИЧ, которую разработали американские ученые. Препарат, который специалисты протестировали на 400 добровольцах из стран Южной и Восточной Африки, Таиланде и США показал, что у вакцины есть наличие имунного ответа против вируса, а также то, что он абсолютно безопасен для человека.

С 11 июня по 7 ноября 2018-го года в России проходит III акция Минздрава по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Маршрут экспедиции проходит через 30 регионов с наиболее высокими показателями распространенности инфекции.