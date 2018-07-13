«Чистой воды идеология»: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от России

СЕГОДНЯ 14:33 2018-07-13T14:34:13+03:00

По словам главы МИД РФ, США выступают за честную конкуренцию лишь на словах

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что ФРГ якобы полностью зависит от России в энергетической сфере.

Так, глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что позиция Вашингтона по проекту строительства газопровода «Северный поток - 2» носит не экономический, а чисто идеологический характер.

«Когда американский министр энергетики заявляет, что "Северный поток - 2" необходимо остановить, и грозит ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и что российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», - сказал Лавров в интервью программе Larry King Now на RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп резко раскритиковал страны НАТО, которые одобрили строительство «Северного потока - 2». В частности, он назвал Германию «заложницей» России в вопросах поставок топлива.

В Кремле же, комментируя слова американского лидера, подчеркнули, что «Северный поток - 2» является залогом развития сотрудничества, а не установления контроля одной страны над другой.