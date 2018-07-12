В Кремле прокомментировали слова Трампа о зависимости ФРГ от России

СЕГОДНЯ 14:14 2018-07-12T14:14:13+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "Северный поток-2" является залогом развития сотрудничества, а не установления контроля одной страны над другой

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В заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Германия якобы зависит от России из-за поставок газа нет ничего нового, поскольку это уже не первая "попытка организации атаки" на проект "Северный поток-2". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, критикуя ФРГ, США просто пытаются навязать европейским странам свой более дорогой сжиженный газ вместо дешевого российского. Между тем, с точки зрения себестоимости и конечной стоимости у "голубого топлива", поставляемого по трубам, очень мало альтернативных источников.

"Что касается зависимости Германии как крупного покупателя нашего газа - мы не можем согласиться с этим тезисом, потому что подобные поставки трубного газа ведут не к зависимости одной страны от другой, а к полной взаимной зависимости. Это является, кстати говоря, залогом стабильности и залогом дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях", - цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, американские политики уже делали подобные выпады, но в этот раз заявление было сделано в более "нажимном виде".

Напомним, что накануне саммита НАТО в Брюсселе Трамп раскритиковал членов альянса, которые поддержали строительство газопровода "Северный поток-2". Так, лидер Соединенных Штатов назвал Германию "заложницей" России в вопросах поставок топлива, передает сайт kp.ru.