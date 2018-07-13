Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете

СЕГОДНЯ 19:24 2018-07-13T19:24:35+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело после инцидента, произошедшего 11 июля на борту самолета, летевшего в тот день из Иркутска в Москву. Как уточнили в управлении МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу, дело по статье 116 УК РФ («побои») завели в отношении мужчины 1983 года рождения - пассажира, который, по данным правоохранителей, избил польского дипломата на борту лайнера.

«Полицией возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причинившего побои пассажиру на борту воздушного судна рейса Иркутск - Москва», - сказал источник ТАСС.

Также он отметил, что после посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево подозреваемый был задержан. «После прилета самолета транспортные полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть для разбирательства. Потерпевший <…> написал заявление о нанесении ему телесных повреждений одним из пассажиров. Установлено, что правонарушителем является гражданин России 1983 года рождения», - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министерство иностранных дел Польши объявило о том, что в России был избит польский дипломат, который прибыл в нашу страну с рабочей поездкой.