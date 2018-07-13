Ушаков прокомментировал новые обвинения США во «вмешательстве» в американские выборы

СЕГОДНЯ 21:17 2018-07-13T21:17:38+03:00

Как заметил помощник президента РФ, Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы в Соединенных Штатах

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал информацию об обвинениях, выдвинутых США против 12 «военных разведчиков» из России по так называемому российскому делу. Так, политик в очередной раз заверил, что наша страна никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, в том числе в промежуточные выборы в Конгресс, которые намечены на ноябрь текущего года.

«Я хочу еще раз в преддверии встречи (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа) подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние дела, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - приводит слова Ушакова ТАСС.

При этом, как заметил помощник главы нашего государства, Москва обеспокоена тем, что противники улучшения российско-американских отношений продолжают спекулировать на теме «вмешательства» России в президентские выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 13 июля, США выдвинули новые обвинения в рамках проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером расследования по РФ. Как выяснилось, 12 предполагаемых сотрудников военной разведки России заподозрили во «вмешательстве» в американские президентские выборы, а именно «во взломе компьютерных сетей Демократической партии США».