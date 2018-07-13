2018-07-13T22:10:21+03:00
Политика

Японские и корейские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Японским и Желтым морями

При этом наши Ту-95МС соблюдали все международные правила использования воздушного пространства
Дарья ИВАШКИНА
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Стратегический ракетоносец Ту-95МССтратегический ракетоносец Ту-95МСФото: Роман ЗЛОБИН
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В пятницу, 13 июля, в Минобороны РФ рассказали о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России над акваториями Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Как уточнили в оборонном ведомстве нашей страны, самолеты дальней авиации, сопровождаемые многоцелевыми истребителями Су-35C, отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

При этом наши ракетоносцы соблюдали все международные правила использования воздушного пространства и границы других государств не нарушали. Однако на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали японские и южнокорейские истребители.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае самолеты дальней авиации России выполнили плановые полеты над Арктикой. Тогда Ту-95МС и Ту-142 пролетели над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

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