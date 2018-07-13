Песков: Слово «торг» неуместно для определения встречи Путина и Трампа
Нельзя говорить о переговорах президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как о торге. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в преддверии двустороннего саммита в Хельсинки.
«Слово «торг» здесь абсолютно неуместно, здесь скорее речь пойдёт о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу с тем, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов», — пояснил представитель Кремля в интервью телекомпании RT.
Он отметил, что отношения двух стран «находятся в плачевном состоянии» не по инициативе России. По словам Пескова, в Москве надеются, что администрация Трампа проявит «хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений».
Также пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США и обсуждения возвращения Крыма в состав Украины.
«Разговаривать стоит только в одном ключе: в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», — добавил он.
Как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.