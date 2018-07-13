Песков: Слово «торг» неуместно для определения встречи Путина и Трампа

13 Июль 23:18 2018-07-13T23:19:47+03:00

Пресс-секретарь президента рассказал, о чем пойдет речь на саммите Россия-США в Хельсинки

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Нельзя говорить о переговорах президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как о торге. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в преддверии двустороннего саммита в Хельсинки.

«Слово «торг» здесь абсолютно неуместно, здесь скорее речь пойдёт о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу с тем, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов», — пояснил представитель Кремля в интервью телекомпании RT.

Он отметил, что отношения двух стран «находятся в плачевном состоянии» не по инициативе России. По словам Пескова, в Москве надеются, что администрация Трампа проявит «хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений».

Также пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США и обсуждения возвращения Крыма в состав Украины.

«Разговаривать стоит только в одном ключе: в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», — добавил он.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.