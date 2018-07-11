Встреча Путина и Трампа в Хельсинки: Будет ли раздел Украины

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-11T01:35:28+03:00

Трамп все же смог в прошлом году провести две небольшие беседы с Путиным - в июле на саммите G20 в Германии и в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме Фото: REUTERS

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Между Вашингтоном и Москвой немало проблем. И есть лишь один вопрос, где обе стороны выражают полное согласие: никогда в новейшей истории наши отношения не были хуже, чем сейчас. Кто виноват? Киваем друг на друга. Россия, дескать, «подрывает демократию» и «раскалывает Запад». А США «насаждают нетрадиционные ценности» и «отказывают Кремлю в праве на самостоятельную политику». От грозных слов не отстают и дела: Штаты высылают десятки российских дипломатов и отбирают нашу дипсобственность - за якобы «вмешательство в президентские выборы-2016». Отечественный МИД отвечает зеркально.

Проблески разума за океаном появились в том же 2016 году, когда к власти неожиданно пришел несистемный кандидат Дональд Трамп. В предвыборную гонку он, например, обещал «поладить с Россией, чтобы вместе сокрушить ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая группировка. - Ред.). Но нашел магнат на камень. Против республиканца возбудили дело о мифической «работе на Кремль», а любые контакты с Россией превратились, как модно сейчас говорить, в «токсичную тему».

Однако, несмотря на противодействие собственных элит и истерику в СМИ, Трамп все же смог в прошлом году провести две небольшие беседы с Путиным - в июле на саммите G20 в Германии и в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме. Но обе встречи не носили официального статуса и прошли «на бегу». И вот этим летом две державы все же договорились провести полноценные переговоры в столице нейтральной Финляндии 16 июля. «КП» опросила экспертов: ждать ли наконец окончания второй холодной?

Почему Хельсинки?

Площадки для встречи Путина и Трампа предлагались разные - например, такая же нейтральная Вена. Но остановились все же на Суоми.

- В Москве или Вашингтоне два президента встретиться не могут - для любого из них визит в стан «противника» означал бы потерю лица. Поэтому и выбрана независимая площадка, - уверен американист, профессор ВШЭ Александр Домрин.

- Последние несколько лет Штаты постоянно выставляли Россию страной-изгоем, от которой якобы «отвернулось международное сообщество», - комментирует декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Но теперь сам же Вашингтон и продемонстрировал ложность таких утверждений, начав первые за долгое время содержательные переговоры с российской стороной. Есть проблемы, которые без нас не решить: борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, мир ни Ближнем Востоке…

Важен и исторический контекст. Именно в столице Финляндии в 1975 году между странами соцлагеря и Западом были подписаны Хельсинкские соглашения, где два противоборствующих блока признали взаимный паритет в Европе. Теперь же за рубежом начались панические публикации, будто на этот раз Трамп тоже хочет пойти на некий размен. Например, договориться о новом разделе влияния в Европе и «отдать Москве Украину». Впрочем, эксперты уверены, что серьезных геополитических перемен после саммита все-таки не произойдет.

Каким будет исход встречи - гадают аналитики. Такой вот символичный рисунок появился в Риме (внизу, под Путиным и Трампом, - премьер-министр Италии Джузеппе Конте). Фото: TONY GENTILE/REUTERS

Наш план - продумать следующий шаг

- Скорее всего, будет намечена хотя бы приблизительная дорожная карта по выходу из тупика, в котором пребывают российско-американские отношения, - полагает кандидат исторических наук, эксперт по США Ярослав Левин. - Полагаю, обсудят главные камни преткновения для обеих сторон: Европа, Украина, Сирия, ядерное разоружение Пхеньяна, иранский вопрос.

- Для Трампа сейчас ключевые проблемы - внутренние: в ноябре выборы в конгресс, где его сторонники из республиканской партии должны завоевать большинство мест, иначе президент просто не сможет проводить свою политику. Поэтому на заметные уступки на внешней арене он не пойдет, чтобы не потерять симпатии избирателей, - утверждает Домрин.

- Вашингтон действительно вносит серьезные изменения в свои отношения с Евросоюзом. Меняет их конфигурацию, выдвигая новых «приоритетных партнеров» наподобие Польши, - говорит Сардарян. - Но ни о какой капитуляции США на этом саммите, естественно, речи не идет.

- Сенсаций и немедленного решения всех вопросов ожидать не следует. Но то, что обе стороны (прежде всего Штаты) от угроз перешли к диалогу - сам по себе очень большой прорыв, - подводит итог Левин. - Уверен, что встреча будет носить установочный характер и лишь наметит контуры будущего урегулирования.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Медведев в бургерной

В конце нулевых президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама легко нашли общий язык. Самая их известная встреча прошла в июне 2010 года в штате Вирджиния, где совместный кортеж абсолютно неожиданно припарковался у кафешки под названием Ray's Hell Burger. В переводе - «Адские бургеры Рея». Впрочем, никаких роковых знаков в столь странном названии тогда никто не усмотрел (а зря). По совету Обамы Медведев заказал на стойке бургер с картошкой фри и колой. Планы за этим американским завтраком обсуждались самые радужные: разоружение, атлантическая интеграция, дружба-жвачка… Но уже в 2013 году «историческая» бургерная закрылась. Так же, как и надежды на равноправное партнерство с Западом. Еще через год Вашингтон не простил Москве воссоединения с Крымом, и наши отношения стали стремительно ухудшаться.

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