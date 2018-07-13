Белый дом не утверждает, что «кибератаки России» повлияли на выборы в США

13 Июль 23:40 2018-07-13T23:40:54+03:00

Белый дом утверждает, что "российские" кибератаки были, но на выборы они не повлияли Фото: REUTERS

В Вашингтоне настаивают, что никто из американцев не вступал сознательно в сговор с «российской стороной»

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Соединенные Штаты, обвиняя 12 предполагаемых сотрудников военной разведки РФ в кибератаках, не утверждают, что эти действия повлияли на итоги президентских выборов 2016 года в США. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер в обвинительном заключении не пришел к выводу, что кто-либо из участников избирательной кампании в США сознательно помогал попыткам вмешаться в выборы.

«Там нет утверждений о том, что предполагаемый взлом повлиял на результаты выборов. Это согласуется с тем, что мы говорили все это время», - сказала Уолтерс.

Она подчеркнула, что расследование спецпрокурора пришло к выводу, что «американские граждане не совершали каких-либо преступлений», а «российские кибератаки» не повлияли на подсчет голосов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что 13 июля США выдвинули новые обвинения в рамках проводимого Мюллером расследования по РФ. В Вашингтоне заявили, что 12 предполагаемых сотрудников военной разведки России взломали компьютерные сети Демократической партии США.