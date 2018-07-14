2018-07-14T00:02:26+03:00
Политика

Песков: Путин и Трамп будут определять повестку дня по ходу саммита

Представитель Кремля пояснил, что нет списка вопросов для обсуждения на переговорах в Хельсинки
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На данный момент нет четко определенной повестки дня переговоров в Хельсинки между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT.

«Чёткой повестки дня, прописанной от А до Я, не существует, её будут по ходу определять сами главы государств», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча американского и российского лидеров пройдет в Хельсинки 16 июля. Она сотоится в президентском дворце столицы Финляндии. Начало переговоров запланировано на 13.00 мск.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в ходе саммита с российским колегой он намерен обсудить Украину, Сирию и ядерное нераспространение. Также стало известно, что президенты сначала встретятся с глазу на глаз, а затем продолжат прения в составе делегаций. По итогам саммита не запланировано подписание каких-либо итоговых документов.

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