МИД РФ: Лавров пока не готов дать ответ на приглашение посетить Грецию

СЕГОДНЯ 16:48 2018-07-13T16:48:37+03:00

Приглашение от греческой стороны имеется, а ответ на него пока не давался

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Глава МИД Российской Федерации разъяснили, согласится ли, в свете последних событий с высылкой Афинами российских дипломатов, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на приглашение своего греческого коллеги Никоса Кодзиоса посетить с визитом Грецию.

Как заявила 13 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение еще не принято.

"Что касается визита, то приглашение министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса Сергею Викторовичу Лаврову посетить с визитом Грецию имеется. Ответ на него пока не давался", - подчеркнула дипломат.

Власти в Греции 12 июля приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретить въезд в страну. Мотивировка — за деятельность не соответствующую дипстатусу.

13 июля в Министерство иностранных дел РФ был вызван чрезвычайный полномочный посл Греции в России Антдиас Фригинас, которому был заявлен решительный протест в связи с недружественным шагом Афин. Москва намерена ответить на произошедшее зеркально.