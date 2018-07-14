Минздрав назвал некорректными сообщения о росте числа ВИЧ–инфицированных в Москве

СЕГОДНЯ 04:09 2018-07-14T04:09:24+03:00

В министерстве отметили, что цифры в столице нельзя сравнивать с регионами с небольшим количеством живущих с ВИЧ

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Сообщения о резком росте случаев вируса иммунодефицита человека ВИЧ в Москве являются некорректной интерпретацией статистических данных Минздрава. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт «КП» цитировал опубликованный министерством отчет за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 20,4% или 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2,9 тысячи случаев.

«Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ», - цитирует ТАСС заявление Минздрава.

Отметим, что общее количество зараженных ВИЧ в России превышает 1 миллион 221 тысячу человек. Антиретровирусную терапию получают лишь каждый третий житель страны.Также в министретсве сообщилию что каждый час инфекцией заражаются 10 человек.