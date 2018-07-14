Трамп прокомментировал обвинения США против 12 россиян

СЕГОДНЯ 13:33 2018-07-14T13:33:52+03:00

Как считает американский лидер, во «вмешательстве» в выборы 2016 года виноват экс-глава государства Барак Обама

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые Вашингтоном против 12 «российских военных разведчиков». Как заметил американский лидер, все случаи «вмешательства» в американские президентские выборы происходили во время администрации Барака Обамы.

При этом Трамп вновь высказал недоумение по поводу того, почему его предшественник не принял меры.

«То, что вы слышали о 12 россиянах вчера, происходило во время администрации Обамы, а не администрации Трампа. Почему они (сотрудники прошлой администрации) ничего не сделали с этим, особенно если президент Обама был проинформирован ФБР (о «вмешательстве») еще перед выборами?» - написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу появилась информация о том, что США обвинили 12 «российских военных разведчиков» во «вмешательстве» в выборы. Как заверили в американском Минюсте, эти люди якобы взломали компьютерные сети Демократической партии.