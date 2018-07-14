Лукашенко посетит финал ЧМ-2018 по приглашению Путина

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-14T14:31:31+03:00

Президент Белоруссии будет присутствовать на последнем матче чемпионата и на церемонии закрытия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и решил посетить чемпионат мира по футболу 2018 года. Глава республики прибудет в Москву в воскресенье, 15 июля, и будет присутствовать не только на финальном матче, но и на церемонии закрытия. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что Лукашенко внимательно следил за происходящим на турнире, особенно за матчами стадии плей-офф. Также президент высоко оценил результаты выступления российской сборной на этом мундиале.

"В целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", - цитирует агентство БЕЛТА Эйсмонт.

При этом, пресс-секретарь не стала отвечать на вопрос о том, за кого же Лукашенко будет болеть на финальном матче. Она подчеркнула, что, прежде всего, президента интересует "красивый и результативный футбол".

Напомним, что в финале этого чемпионата мира вышли команды Франции и Хорватии. Они поборются за первое место турнира в воскресенье, 15 июля, а днем ранее за бронзу посоревнуются бельгийцы и англичане, передает сайт kp.ru.