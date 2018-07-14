Франция - Хорватия 15 июля 2018 года. Прогноз на матч финала чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T22:38:07+03:00

Прогноз на матч финала чемпионата мира по футболу Франция - Хорватия. Встреча состоится 15 июля 2018 года в 18:00 в Москве на стадионе «Лужники»

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Такого финала чемпионата мира по футболу не ожидал никто в мире. Аргентина, Германия, Бразилия, Бельгия, Испания и многие другие команды уехали домой и их футболисты гуляют в отпусках, смотря как золотые медали разыгрывают в "Лужниках" команды Франции и Хорватии. Ну и кто же станет победителем чемпионата мира по футболу 2018 года?

Франция обладает отличным набором футболистов и прославилась на этому турнире, как дико скучная команда, способная выигрывать у любого соперника. Смотреть их матчи - все равно что видеть, как студент-заучка штудирует билеты перед экзаменом, а потом сдает их "на отлично". Они выигрывают у всех - даже у Аргентины с Лионелем Месси во главе, даже у Бельгии, которая славна своим суперталантливым поколением! И что им тогда какая-то сборная Хорватии? Франция два года назад играла в финале чемпионата Европы 2016 у себя дома. И поражение 0:1 от сборной Португалии - больная заноза в сердце подопечных Дидье Дешама. Проиграть финал второго подряд крупного турнира для них будет невероятно больно.

А что если Хорватия - новый чемпион мира? Сценарий достаточно дикий, но он прекрасно ложиться на тот сюжет, который есть у этого турнира. Побеждают совершенно неожиданные команды, проигрывают - настоящие фавориты. Однако же, против балканской сборной может сыграть факт их сложного графика на пути к финалу. Они трижды играли дополнительное время. 3 овертайма по 30 минут - это фактически еще один "бонусный" матч на пути к финальной игре. Плюс у них на сутки меньше времени на восстановление сил после сложной игры с Англией в "Лужниках". Поэтому сил не хватит, пускай даже и характеру хорватов завидуют многие сборные на турнире.

Против сборной Франции, которая буквально "вооружена до зубов" отличным набором игроков с отличной обороной, сильной полузащитой и острой атакой во главе с Гризманом и Мбаппе эти хорваты могут стать хорошей добычей. Чисто в теории больше шансов на победу у команды Франции - балканцам предстоит придумать намного больше хитростей для итоговой победы в финале чемпионата мира по футболу. У Франции в атаке Гризманн, Мбаппе, у Хорватии - редко забивающий Манджукич. Единственный шанс у хорватов на победу - проявить свой характер в который раз подряд. Но навряд ли "на зубах" можно выигрывать постоянно все матчи.

Прогноз "КП" на финал чемпионата мира по футболу - победа сборной Франции в основное время со счетом 2:0.

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