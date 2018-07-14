Актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами 51% тела‍

СЕГОДНЯ 15:04 2018-07-14T15:04:53+03:00

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Советская и российская актриса Марианна Рубинчик доставлена в одну из московских клиник с серьезными ожогами. В настоящий момент 44-летняя женщина находится в отделении реанимации.

Сообщается, что инцидент произошел еще в конце июня. Актриса уснула на своей подмосковной даче с непотушенной сигаретой. Результатом такой неосторожности стали многочисленные ожоги 51% тела, в частности, головы, лица и рук.

По информации Пятого канала, сначала артистку положили в местный ожоговый центр, а уже после перевели в реанимацию одной из столичных больниц.

Российские зрители могут знать Марианну Рубинчик по сериалу "Час Волкова" и таким фильмам, как "Нанкинский пейзаж", "Русская пицца", "Черный клоун" и другие.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне в больницу попал также советский и российский актер Владимир Этуш. К настоящему моменту врачам удалось стабилизировать состояние 96-летнего артиста.