Врачи стабилизировали состояние Владимира Этуша

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-14T13:44:33+03:00

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1 июля Владимир Этуш и его супруга Елена прилетели в Италию, где каждое лето проводят около месяца. К сожалению, в этот раз отдых пришлось прервать на середине. Жаркий климат, знойное солнце сказались на самочувствии пожилого актера. Елена решила, что лечиться надежней дома и вернулась с Владимиром Абрамовичем в Москву. В столице Этуша направили в клинический центр на Большой Пироговской улице.

К счастью, в больницу он попал вовремя. Врачи стабилизировали его состояние. Чтобы успокоить поклонников артиста Елена Этуш разместила на своей страничке в Facebook фотографию, на которой Владимир Абрамович сидит за столом, машет рукой и как будто бы говорит: «Спокуха!».

Владимир Этуш в палате

Конечно, сообщения о госпитализации народных любимцев всегда воспринимаются публикой с тревогой. Владимиру Абрамовичу в мае исполнилось 96 лет (хотя по паспорту он на год моложе). В этом почтенном возрасте он ведет активный образ жизни. Играет в театре им.Вахтангова в трех спектаклях. Не упускает возможности попутешествовать.

15 сентября начинается новый сезон. Директор театра Кирилл Крок надеется, что к этому времени Владимир Абрамович восстановится и все спектакли с его участием пройдут по расписанию.

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