2018-07-14T15:35:51+03:00
Москва

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 14 июля

Спасатели рекомендовали жителям столицы не укрываться под деревьями и находиться подальше от водоемов
Дарья ИВАШКИНА
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 14 июляМЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 14 июляФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 14 июля, МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях. Как заметили в спасательном ведомстве, в ближайшее время в мегаполисе ожидаются гроза и сильный ветер.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля c 14:20 до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МЧС РФ.

При этом спасатели посоветовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и находиться подальше от водоемов. Тем же, кто во время грозы окажется за рулем, в ведомстве рекомендовали припарковаться и подождать прохождения грозового фронта.

Кстати, отметим, в последнее время МЧС России довольно часто приходится предупреждать москвичей о неблагоприятных погодных условиях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 21 июня МЧС объявляло экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары.

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