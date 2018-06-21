2018-06-21T16:01:30+03:00
Происшествия

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары

Оно продлится 22 и 23 июня
Александра БУРОВА
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МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жарыМЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жарыФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 22 июня, и в субботу, 23 июня, в столице ожидается сильное пекло, температура воздуха может подняться местами до 32 градусов, об этом сообщает московское управление МЧС, опираясь на прогноз Росгидрометцентра.

- Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30С и выше, - говорится на официальной страничке МЧС Москвы в twitter.

Из-за прогнозируемых явлений эксренные службы России советуют быть предельно осторожными и внимательными, а также советуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше жидкости, в частности - минеральной воды.

Напомним, что сильное потепление спрогнозировали синоптики Росгидромета. По их данным, помимо высокой температуры, людей будут ждать кратковременные дожди, а местами грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

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