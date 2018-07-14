Путин и Аббас отметили сложность ситуации на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-14T16:50:50+03:00

Глава Палестины прибыл в Москву для встречи с российским коллегой

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Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили ситуацию в частично признанном государстве и на Ближнем Востоке, в целом. Оба политика отметили сложную региональную обстановку.

Аббас выразил беспокойство, в частности, действиями Израиля в части поселенческой активности и попытками Соединенных Штатов навязать свои решения по "чувствительной" территориальной проблеме.

В ответ Путин выразил признательность своему коллеге за то, что тот использовал чемпионат мира по футболу в качестве предлога для визита в Москву, и пообещал ему провести консультации по ситуации на Ближнем Востоке и двусторонним отношениям.

"Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран", — цитирует РИА Новости российского главу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Палестина категорически отказалась сотрудничать с США и рассматривать их в качестве единственного посредника в ситуации с Израилем.