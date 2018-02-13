Аббас сообщил Путину, что Палестина отказывается сотрудничать с США

СЕГОДНЯ 12:38 2018-02-13T12:38:39+03:00

Критике подвергся не только перенос посольства Штатов из Тель-Авива в Иерусалим, но и другие действия американцев

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Палестина категорически отказывается сотрудничать с американцами, особенно по вопросу урегулирования ситуации в ближневосточном регионе. Такое заявление сделал глава частично признанного государства Махмуд Аббас во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он подверг критике не только перенос посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но и другие действия американцев.

"В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", - цитирует ТАСС главу Палестины.

Аббас подчеркнул, что в рамках международной конференции по конфликту на Ближнем Востоке правильнее было бы сделать Вашингтон лишь одним из группы посредников, а не единственным их представителем.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что власти Палестины отказываются от сотрудничества с американцами по вопросу урегулирования. Тогда Аббас заявил, что никакой "сделки века", предложенной Вашингтоном, не будет.