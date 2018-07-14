2018-07-14T17:50:44+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ раскритиковал идею повышения расходов на оборону до 4% ВВП

По мнению Хайко Мааса, такие меры не сделают наш мир безопаснее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Германии Хейко МаасМинистр иностранных дел Германии Хейко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас усомнился в необходимости увеличения странами-членами НАТО военных расходов до уровня в 4% ВВП. По мнению главы ведомства, такие меры не смогут сделать наш мир безопаснее.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются даром. Но 4% ВВП расходов на оборону не сделают наш мир безопаснее. Вместо этого нам стоит стремиться к уважению правил и международному порядку", — написал дипломат в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, во время недавнего саммита альянса в Брюсселе президент США Дональд Трамп пригрозил осуществлением односторонних шагов в области усиления обороны, если другие члены альянса не увеличат свои взносы в бюджет военно-политического блока до 2% ВВП.

Большинство членов НАТО согласились на это, вероятно, кроме Германии. Однако позже американский лидер заявил, что и 2% недостаточно, а вот 4% будет в самый раз.

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