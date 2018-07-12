Страны НАТО намерены увеличить взнос на военные расходы в бюджет до 2%

СЕГОДНЯ 14:35 2018-07-12T14:35:50+03:00

Инициатором идеи стал Дональд Трамп, который сначала пригрозил односторонними шагами в развитии области обороны

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Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО заявил о возможности совершения односторонних шагов в области обороны в случае, если европейские союзники не увеличат взнос в бюджет альянса в размере двух процентов ВВП. Как чуть позже заявил Трамп, партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону «до невиданного ранее уровня».

«Мы добились невероятного прогресса. Все согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых ранее даже не думали», - сообщил американский лидер.

Также он подчеркнул, что от обязательств перед НАТО США не отказываются.

Финансирования блока вызвали противоречия у Германии, которая отказалась выполнять указания Вашингтона. Сначала они намерены достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП до 2024 года, а лишь потом начинать медленно двигаться в сторону 2% ВВП.

Как передает информационное агентство DPA, планку в 2% на военные расходы вместе с США возьмут также Греция, Великобритания, Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.