Посольство РФ раскритиковало Британию за попытки политизировать ОЗХО

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-14T18:10:39+03:00

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Запрос Лондона к Организации по запрещению химического оружия на проведение "независимой верификации" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены жители британского города Эймсбери, является попыткой политизировать ОЗХО. Такое мнение высказали в посольстве РФ в Великобритании.

В представительстве дипмиссии подчеркнули, что процедура подтверждения типа яда является "нетранспарентной" и "выходит за рамки обозначенных в КЗХО механизмов".

"Данная инициатива - еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", - передает "Интерфакс" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря посольства.

Дипломаты напомнили, что Россия неоднократно предлагала Британии задействовать прописанные в статьях конвенции механизмы, позволяющие вести совместное расследование не только по инциденту с британцами Чарли Роули и Доном Стерджесом, но и по делу Скрипалей, однако не получала ответа.

В связи с этим власти посольство вновь призывает Лондон проявить открытость, чтобы попытаться исправить уже нанесенный имиджу королевства ущерб.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня этого года в городе Эймсбери была отравлена пара местных жителей. В Скотланд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же веществом, что и в случае с инцидентом в Солсбери. Вскоре женщина скончалась, а мужчина пришел в сознание.