СЕГОДНЯ 18:21 2018-07-13T18:22:02+03:00

Заболеваемость ВИЧ в Москве за год выросла на 20% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году вирус иммунодефицита человека обнаружили у 2901 жителя столицы

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В пятницу, 13 июля, стало известно, что за прошлый год заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Москве выросла на 20% по сравнению с 2016 годом.

Согласно данным Минздрава, в столице в 2017 году ВИЧ обнаружили у 2901 человека. Между тем годом ранее было зарегистрировано 2409 случаев заражения вирусом.

Также серьезный рост заболеваемости был зафиксирован и в ряде других российских регионов. В частности, в Чукотском автономном округе и Республике Тыва.

В то же время в целом по России вирусом иммунодефицита человека в 2017 году заразились в общей сложности 85802 человека, при этом в 2016-м таковых было 86855 граждан.

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