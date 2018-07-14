Эксперт рассказал, к чему приведет закупка Украиной французских вертолетов

СЕГОДНЯ 21:23 2018-07-14T21:26:37+03:00

По мнению Виктора Литовкина, киевские власти просто берут на себя дополнительный долг

Изменить размер текста: A A

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что закупка Украиной 55 французских вертолетов приведет лишь к образованию дополнительного долга.

"И за него придётся в перспективе платить украинскому народу. Уже сегодня украинское государство должно Международному валютному фонду огромные деньги. Сюда придётся ещё и эти 555 млн евро тоже добавить", — заявил эксперт.

По его мнению, усилить украинскую армию одними вертолётами и спонсорской помощью Франции также не получится, поскольку ВСУ "крайне истощены", а оборонная промышленность в стране развалена и не способна производить современную авиационную технику, те же истребители и штурмовики. Кроме того, профессионально подготовленного обсуживающего персонала у Киева тоже нет.

"Нужно комплексное обеспечение авиационной техникой", — цитирует телеканал RT Литовкина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Украина и французская компания Airbus Helicopters заключили соглашение на поставки Киеву 21 вертолёт Н225, 10 вертолётов Н145 и 24 вертолета Н125 для Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и войск Национальной гвардии. При этом банки "пятой республики" обязались частично покрыть расходы в рамках среднесрочных кредитов.