Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

14 Июль 22:36 2018-07-14T22:36:21+03:00

Президенты России и Турции обсудили международные проблемы, урегулирование ситуации в Сирии и договорились о дальнейшем сотрудничестве

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 июля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. О беседе лидером двух стран рассказали в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что политики обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также проблемы внутри региона. Было затронуто, в частности, урегулирование ситуации в Сирии и совместные шаги по выходу из этого кризиса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации объединенных наций и договорённостей астанинского формата.

"С обеих сторон подчёркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям. <...> Условлено о продолжении контактов.", - сообщается на сайте Кремля.

Путин также поздравил своего коллегу с победой на недавних выборах президента и официальным вступлением в должность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган получил большинство голосов избирателей - 52,59%.