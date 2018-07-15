2018-07-15T07:20:43+03:00
В мире

«Испытывает меньше восторга относительно Украины»: Туск рассказал о признании Трампа

Как выяснилось, американскому лидеру понятна политика Москвы в отношении Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Глава Евросовета Дональд Туск рассказал о признании президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, как-то хозяин Белого дома заявил ему, что ему интересна и понятна политика России в отношении Киева, а вот к самой незалежной он «испытывает меньше восторга».

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторга относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - сказал Туск в эфире польского телеканала TVN24.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях депутат Верховной рады Евгений Мураев посетовал на то, что Вашингтон рассматривает Киев не как партнера, а всего лишь как инструмент давления на Москву. По его мнению, Соединенные Штаты «используют Украину как объект для того, чтобы решать свои геополитические вопросы».

А сам Трамп недавно шокировал своих западных коллег признанием Крыма территорией России. Американский лидер аргументировал свою позицию тем, что люди на полуострове разговаривают на русском языке.

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