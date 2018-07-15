Репортер Die Welt упрекнула Германию в высокомерии по отношению к России

СЕГОДНЯ 07:37 2018-07-15T07:41:36+03:00

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Германии пора прекратить говорить о России, как о стране с низким моральным уровнем. К такому выводу пришла в своей статье репортер Die Welt Катрин Шпёр.

Она рассказала, что является футбольной болельщицей и следит за чемпионатом мира-2018. Журналистка иронично отмечает, что западные СМИ так запугивали фанатов российскими проблемами, что ей интересно, какие страшные истории будут опубликованы до конца финального матча.

Шпёр пишет, что издания рассказывают читателям о политических и экономических проблемах России, в которых якобы виноват президент Владимир Путин.

«Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством голосов переизбрали «диктатора». Я считаю, в этом есть какое-то противоречие», — отметила журналистка.

Она процитировала своего коллегу, которой в своем репортаже сказал, что на чемпионате мира по футболу россияне вновь научились смеяться.

«Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться. Вот в 2006 году, когда чемпионат мира по футболу проходил в Германии, и люди праздновали в Берлине и Мюнхене - так же, как они празднуют в Казани и Санкт-Петербурге…Интересно, российские журналисты также удивлялись смеющимся немцам?» –– возмутилась она.

Она напомнила, что было время, когда канцлер Германии Гельмут Коль и президент России Борис Ельцин ходили вместе в сауну, чтобы обсудить преодоление холодной войны.

«После ухода Коля мы вернулись к старой немецкой привычке воображать Россию как морально низшую страну, и даже как нацию, недостойную чемпионата мира», - подчеркнула Шпёр.

По ее мнению, если право принимать турнир ФИФА будет давать по критерию политической морали – не найдется достойной страны, поскольку все они «сидят на горах трупов из своего прошлого»

«Похоже, все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?», - горько шутит репортер.

Ранее сайт kp.ru цитировал материал британской The Guardian, которая признала, что западные СМИ представили искаженный образ России перед чемпионатом мира по футболу-2018, из-за чего далеко не все фанаты сборной Англии решились ехать на турнир.