Почти 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной шахте под Луганском
Гроза в Луганской области обесточила Северодонецк и шахту, расположенную в поселке Тошковка, который находится на подконтрольной Киеву территории. В результате без электричества остались более 2,3 тысячи человек, кроме того, 90 горняков оказались заблокированы под землей из-за обесточивания шахты.
Компания «Луганское энергетическое объединение» заявила о мобилизации всех сил для спасения шахтеров. «В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская"», - говорится на странице предприятия в Facebook.
Также там отмечается, что Луганскую область почти «ежедневно лихорадит от аварийных отключений электроэнергии». «Нестабильность энергосистемы Луганщины во многом возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет», - подчеркивается в сообщении «Луганского энергетического объединения».
Кстати, отметим, это действительно далеко не первый подобный случай на Украине. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте в Луганской области почти 180 шахтеров также оказались заблокированными под землей. Однако тогда электроснабжение на шахтах было восстановлено, а люди выведены на поверхность.
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