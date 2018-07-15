2018-07-15T07:42:56+03:00
Политика

Почти 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной шахте под Луганском

Причиной аварийного отключения стала гроза
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Почти 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной шахте под ЛуганскомПочти 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной шахте под ЛуганскомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Гроза в Луганской области обесточила Северодонецк и шахту, расположенную в поселке Тошковка, который находится на подконтрольной Киеву территории. В результате без электричества остались более 2,3 тысячи человек, кроме того, 90 горняков оказались заблокированы под землей из-за обесточивания шахты.

Компания «Луганское энергетическое объединение» заявила о мобилизации всех сил для спасения шахтеров. «В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская"», - говорится на странице предприятия в Facebook.

Также там отмечается, что Луганскую область почти «ежедневно лихорадит от аварийных отключений электроэнергии». «Нестабильность энергосистемы Луганщины во многом возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет», - подчеркивается в сообщении «Луганского энергетического объединения».

Кстати, отметим, это действительно далеко не первый подобный случай на Украине. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте в Луганской области почти 180 шахтеров также оказались заблокированными под землей. Однако тогда электроснабжение на шахтах было восстановлено, а люди выведены на поверхность.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Германии разыграют в лотерею места на кладбище
Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году
Репортер Die Welt упрекнула Германию в высокомерии по отношению к России
«Испытывает меньше восторга относительно Украины»: Туск рассказал о признании Трампа
Погода в Москве на 15 июля 2018 года: в столице ожидается жара до +29 градусов
Тереза Мэй опубликовала статью в защиту своей позиции по Brexit
Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
В новой конституции Кубы будет прописано право частной собственности
Инфантино поблагодарил Россию за лучший чемпионат мира
Худший кошмар НАТО: National Interest рассказал о российских противотанковых ракетах
Израиль договорился с палестинскими группировками о прекращении огня
Путин пообещал удобный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
Трамп считает Путина жестким человеком