Трамп прибыл на переговоры с Путиным в Хельсинки

15 Июль 22:26 2018-07-15T22:26:43+03:00

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Вечером в воскресенье, 15 июля, президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки, где состоятся переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент «КП-Хельсинки» Алексей Варенов.

Борт американского лидера приземлился в 20.40 по местному времени (совпадает с московским). Трамп прибыл в столицу Финляндии вместе с супругой Меланьей . У трапа их встречали встречали посол США в Хельсинки с женой, рукоовдитель аппарата президента Финляндии и глава протокола финского министерства иностранных дел.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится первый двусторонний саммит президентов России и США. Лидеры двух стран планируют обсудить широкий круг тем. Ранее Путин и Трамп встречались только на полях других мероприятий — на саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле прошлого года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.