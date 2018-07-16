Принцы Уильям и Чарльз отказались встречаться с Трампом

СЕГОДНЯ 04:52 2018-07-16T04:52:23+03:00

Никто из королевской семьи не захотел сопровождать Елизавету II во время встречи с Дональдом и Меланьей Трампами Фото: REUTERS

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Внуки британской королевы Елизаветы II, наследные принцы Уильям и Чарльз отказались встретится с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время их визита в Соединенное Королевство.

На Даунинг-стрит и в Букингемском дворце отметили, что визит Трампа не был государственным, и поэтому в план поездки была включена лишь встреча с её Величеством. Однако, приближенные к монаршей семье источники сообщили, что когда обсуждали, кто из родных будет сопровождать Елизавету во время встречи с президентской четой, Уильям и Чарльз наотрез отказались участвовать в этом, пишет The Sunday Times.

Издание отмечает, что высокопоставленные придворные высказали по этому поводу озабоченность.

«Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения», - цитирует газета слова одного из них.

Не захотел поддержать свою жену и 97-летний принц Филип. Хоть он не исполняет более придворные обязанности в силу своего преклонного возраста, частенько сопровождает королеву на разных мероприятиях. Однако не в этот раз.

Как писал сайт kp.ru, королева Елизавета II 13 июля удостоила президента и первую леди США аудиенции в в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Они посмотрели церемонию с участием почетного караула гвардии и побеседовали за чашкой чая. Встреча длилась менее часа.