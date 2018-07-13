2018-07-13T21:36:40+03:00
В мире

Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II

Американский лидер побеседовал с монаршей особой за чашкой чая
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп с королевой Великобритании Елизаветой IIПрезидент США Дональд Трамп с королевой Великобритании Елизаветой IIФото: REUTERS
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В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп, который в настоящее время находится с официальным визитом в Великобритании, встретился с британской королевой Елизаветой II. Американский лидер увиделся с монаршей особой в Виндзорском замке в графстве Беркшир. При этом он стал 12-м хозяином Белого дома, с которым Елизавета II познакомилась лично.

Известно, что сначала глава Соединенных Штатов и королева Великобритании понаблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии, а затем побеседовали за чашкой чая. При этом в чаепитии также принимала участие и жена американского президента Меланья Трамп. Между тем содержание состоявшейся беседы неизвестно, так как встреча прошла в закрытом режиме для прессы, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу американский лидер провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Кстати, как ожидается, из Великобритании Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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