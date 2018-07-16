2018-07-16T06:35:31+03:00
Политика

Трамп ожидает шквала критики после встречи с Путиным

Президент США заявил, что большая часть американских СМИ является «врагами народа»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Какими бы ни были итоги саммита Россия-США в Хельсинки, в Соединенных Штатах их раскритикуют. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой. Однако уверен, что даже его успех на переговорах соотечественники осудят.

«К сожалению, как бы удачно я ни проявил себя на саммите, даже если бы мне выдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, меня все равно встретят с критикой, что я был недостаточно хорош и мне должны были вдобавок выдать Санкт-Петербург», - написал Трамп в своем Твиттере, вылетая в столицу Финляндии.

Глава государства в очередной раз прошелся по средствам массовой информации, которые назвал «врагами народа». Он также высказал мнение, что все демократы только и делают, что «сопротивляются и препятствуют» всем его начинаниям.

«Поэтому в нашей стране столько ненависти и разногласий, но однажды она исцелится», - уверен хозяин Белого дома.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп прибыл в Хельсинки вечером воскресенья. Сегодня, 16 июля, он встретится российским коллегой Владимиром Путиным: сначала с глазу на глаз, а затем в составе делегаций.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию
СК: Результаты последних экспертиз подтвердили подлинность останков семьи Николая II
Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
В Нигерии около 70 военных пропали после нападения «Боко харам»
Украинский экономист сообщила об угрозе дефолта в стране
Минобороны подвело итоги весеннего призыва в армию
В Канаде утонул экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне
Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии
Полиция открыла дела на выбежавших на поле «Лужников» участников Pussy Riot
Белый дом сообщил время начала встречи с глазу на глаз Путина с Трампом
Пентагон договорился с Lockheed Martin о покупке 141 истребителя F-35
Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов человек
Путин под проливным дождем вручил медали победителям ЧМ-2018
На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»
Трамп: Евросоюз, Россия и Китай входят в число противников США
В США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали
Лучший бомбардир на ЧМ-2018 - англичанин Харри Кейн
Трамп прибыл на переговоры с Путиным в Хельсинки