Трамп ожидает шквала критики после встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 06:35 2018-07-16T06:35:31+03:00

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Какими бы ни были итоги саммита Россия-США в Хельсинки, в Соединенных Штатах их раскритикуют. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой. Однако уверен, что даже его успех на переговорах соотечественники осудят.

«К сожалению, как бы удачно я ни проявил себя на саммите, даже если бы мне выдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, меня все равно встретят с критикой, что я был недостаточно хорош и мне должны были вдобавок выдать Санкт-Петербург», - написал Трамп в своем Твиттере, вылетая в столицу Финляндии.

Глава государства в очередной раз прошелся по средствам массовой информации, которые назвал «врагами народа». Он также высказал мнение, что все демократы только и делают, что «сопротивляются и препятствуют» всем его начинаниям.

«Поэтому в нашей стране столько ненависти и разногласий, но однажды она исцелится», - уверен хозяин Белого дома.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп прибыл в Хельсинки вечером воскресенья. Сегодня, 16 июля, он встретится российским коллегой Владимиром Путиным: сначала с глазу на глаз, а затем в составе делегаций.