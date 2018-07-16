2018-07-16T12:26:27+03:00
Политика

Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

С просьбой провести обмен к Людмиле Денисовой обратились семьи моряков
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныФото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Изменить размер текста:

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на моряков из Украины, задержанных в Крыму.

«Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», - передают в пресс-службе Денисовой.

С подобной просьбой, в свою очередь, к омбудсмену обратились семьи моряков.

Напоминаем, что пограничная служба Украины 25 марта задержала рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море с экипажем из 10 граждан РФ. Два моряка сумели вернуться в Крым через Беларусь, еще семерых сняли с этого же рейса, отказываясь выпускать их по российским документам, так как Украина считает их своими гражданами, проживающими в Крыму.

Еще больше материалов по теме: «Арест "Норда"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом
«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"
Полиция перекрывает центр Хельсинки перед встречей Путина и Трампа
В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Топилин пообещал тратить около 5 млрд рублей в год на переобучение предпенсионеров
Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки
Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Первая леди Финляндии показала Меланье Трамп работы финских мастеров
Питомцы смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев с 16 июля
Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018
Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции
Президент Финляндии провел встречу с Трампом