Украинский омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

СЕГОДНЯ 12:26 2018-07-16T12:26:27+03:00

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на моряков из Украины, задержанных в Крыму.

«Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», - передают в пресс-службе Денисовой.

С подобной просьбой, в свою очередь, к омбудсмену обратились семьи моряков.

Напоминаем, что пограничная служба Украины 25 марта задержала рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море с экипажем из 10 граждан РФ. Два моряка сумели вернуться в Крым через Беларусь, еще семерых сняли с этого же рейса, отказываясь выпускать их по российским документам, так как Украина считает их своими гражданами, проживающими в Крыму.