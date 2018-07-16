«Обсудили много тем»: президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-16T13:21:10+03:00

Встреча президентов Финляндии и США Саули Ниинисте и Дональда Трампа в резиденции Мянтуниеми Фото: REUTERS

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Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал свою встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла в понедельник утром, 16 июля, в Хельсинки. В частности, он назвал состоявшиеся переговоры разносторонними. По словам политика, ему удалось обсудить с хозяином Белого дома «много тем».

«Разностороннее обсуждение в начале интересного дня. В течение часа обсудили много тем», - написал Ниинисте в своем Twitter.

В ответ же на этот твит Трамп поблагодарил финского лидера за встречу. «Для меня было большой честью присоединиться к вам сегодня утром. Спасибо», - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник руководитель Финляндии вместе со свое женой Йенни Хауки принял хозяина Белого дома Дональда Трампа и его супругу Меланью в Мянтуниеми - одной из трех официальных резиденций финского президента, расположенной в Хельсинки.