2018-07-16T10:54:24+03:00
В мире

Президент Финляндии провел встречу с Трампом

Переговоры прошли в резиденции Мянтуниеми
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Финляндии Саули Ниинисте встретился со своим американским коллегой Дональдом ТрампомПрезидент Финляндии Саули Ниинисте встретился со своим американским коллегой Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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В понедельник, 16 июля, президент Финляндии Саули Ниинисте встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который ранее прибыл в Хельсинки на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава североевропейской страны вместе со свое женой Йенни Хауки принял хозяина Белого дома и его супругу Меланью в резиденции Мянтуниеми.

При этом сначала Ниинисте показал гостям дворец, затем же политики сделали совместное фото на террасе, и лишь после этого они отправились на переговоры, которые прошли в формате рабочего завтрака, передает Reuters.

Стоит отметить, что после встречи господин Трамп вернулся в отель Hilton Kalastajantorppa, расположенный на берегу Финского залива. Именно оттуда чуть позднее он отправится на переговоры с Путиным.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит РФ - США пройдет в Президентском дворце в Хельсинки. Встреча должна начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским) и продлиться примерно три часа.

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