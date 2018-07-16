2018-07-16T14:30:18+03:00
В мире

Китай пожаловался в ВТО на США из-за планов ввести новые пошлины

Об этом заявило Министерство коммерции КНР
Екатерина БОЛГОВА
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Китай подал иск в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлиныКитай подал иск в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлиныФото: REUTERS
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Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в иском о намерении США ввести дополнительные пошлины на китайские товары. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон сообщил о планах ввести дополнительные 10-процентные ограничения на китайские товары на 200 миллиардов долларов год. В Пекине такие решение назвали неприемлемым.

В апреле США обнародовали перечень 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены пошлины как ответные шаг на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию.

После этого Госсовет КНР решил ввести пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров. В мае стороны пришли к соглашению прекратить торговую войну, но позже США анонсировали новые ограничения. В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на китайские товары, что затронуло около десятой части импорта в США.

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