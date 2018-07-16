Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС

СЕГОДНЯ 14:52 2018-07-16T14:53:06+03:00

Как ожидается, депутаты будут вновь рассматривать этот документ 18 июля

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В понедельник, 16 июля, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, предлагающий повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Как ожидается, депутаты вновь рассмотрят этот документ уже в ближайшую среду, 18 июля.

Отметим, речь идет о проекте закона, предлагающем повысить ставку НДС с нынешних 18% до 20%. Соответствующие изменения должны вступить в силу с 2019 года. Между тем документ предлагает сохранить льготную ставку налога на добавленную стоимость в 10% для некоторых социально значимых категорий товаров.

Предполагается, что повышение ставки налога позволит ежегодно увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 июля Госдума приняла законопроект о повышении НДС в первом чтении.