Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за односторонних санкций

СЕГОДНЯ 15:27 2018-07-16T15:29:48+03:00

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В понедельник, 16 июля, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о том, что его страна подала жалобу на США в Международный суд ООН за повторное введение односторонних санкций. При этом он отметил «привычку Вашингтона нарушать международное право» и призвал противостоять ей.

«Сегодня (16 июля) Иран подал жалобу в Международный суд ООН, чтобы привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций. Иран привержен верховенству закона, несмотря на неуважение к дипломатии и юридическим обязательствам со стороны Америки», - написал Зариф в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами: этот документ ограничивал ядерные разработки исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций в отношении этой страны.

Однако Вашингтон не ограничился простым отказом от сделки и начал вводить новые ограничительные меры против Ирана.