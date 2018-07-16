2018-07-16T16:06:21+03:00
В мире

США планируют сделать исключения по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Вашингтоне заверили, что хотят избежать потрясений на мировом рынке черного золота
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон стремится избежать потрясений на мировом рынке нефти в связи с введением американских санкций против Ирана. Поэтому, по его словам, в настоящее время власти Соединенных Штатов думают о том, чтобы сделать исключения из нефтяных санкций для стран, которые не успеют отказаться от иранского черного золота до вступления в силу американских ограничительных мер.

«Мы хотим сократить импорт нефти (из Ирана другими странами) до нуля, но в некоторых случаях, когда люди не могут это сделать за один день, мы рассмотрим исключения», - цитируют Мнучина Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с помощью санкций США планируют свести на нет продажу нефти Ираном. Как ожидается, возвращение ограничительных мер будет проходить в два этапа - в августе и в ноябре.

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