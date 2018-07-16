Путин передал Трампу предложения по нераспространению ядерного оружия

СЕГОДНЯ 18:48 2018-07-16T18:48:55+03:00

Президент РФ подчеркнул, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут "особую ответственность за международную безопасность"

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом передал ему записку с предложением по нераспространению оружия массового поражения.

«Считаю важным - и мы говорили об этом - отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США, состоявшегося в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Он отметил, что что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут "особую ответственность за международную безопасность".

"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", - добавил Путин.

Напомним, ранее глава российского государства также назвал успешными и полезными переговоры с Трампом. По его словам, встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере.