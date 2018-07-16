2018-07-16T20:04:27+03:00
В мире

Лавров заявил, что переговоры Путина и Трампа прошли "лучше чем супер"

В понедельник в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда прошли "лучше чем супер".

Отвечая на вопрос журналистов, как прошли переговоры, российский министр заявил: "Сейчас вам все расскажут". Когда журналисты продолжали настаивать, глава МИД России сказал, как и несколько лет назад на переговорах в Минске: "Лучше чем супер".

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США. Беседа двух президентов тет-а-тет продолжалась два часа десять минут. Трамп назвал переговоры «очень хорошим началом».

Путин назвал переговоры полезными и успешными. По его словам, встреча прошла в открытой и деловой атмосфере. В начале встречи Трамп заявил, что весь мир заинтересован в улучшении отношений России и США.

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