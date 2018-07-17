Иностранцы обсуждают зонт Путина во время финала ЧМ – 2018

СЕГОДНЯ 04:39 2018-07-17T05:01:31+03:00

Когда во время церемонии награждения пошел дождь, президент России Владимир Путин стоял рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино, французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во время церемонии награждения победителей Чемпионата мира на московском стадионе «Лужники» только над президентом России Владимиром Путиным зонт раскрыли вовремя, поэтому он остался сухим, а его коллеги из Франции и Хорватии «промокли насквозь», потому что их укрыли от дождя не сразу. На это обратили внимание зарубежные журналисты, в частности – корреспонденты британских СМИ.

Как ранее писал сайт kp.ru, когда начался ливень, глава российского государства стоял между руководителем ФИФА Джанни Инфантино и французским лидером Эммануэлем Макроном, рядом с которым находилась президентом Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Один из сопровождающих Владимира Путина помощников тут же раскрыл над ним зонт.

«Организаторы ЧМ прикрыли зонтом от ливня одного Путина, а Макрона проигнорировали», - возмущается британский таблоид Daily Star.

Не отстает от него и Daily Express, опубликовав статью о том, что президент страны-победительницы Чемпионата мира Макрон на церемонии награждения «промок до нитки, потому что зонт держали только над Путиным».

При этом издание The Sun отмечает, что главы других государств, «к счастью, похоже, не возражали, поскольку Макрон праздновал, а Грабар-Китарович оставалась великодушной после поражения своей сборной и даже поцеловала кубок».

На самом же деле, от дождя укрыли всех высокопоставленных гостей турнира, и уже через некоторое время они наблюдали церемонию награждения сборной Франции из-под зонтов.

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Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже (подробности).