Франция - Хорватия. 15 июля 2018: прямая онлайн-трансляция финала чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-07-14T17:16:35+03:00

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И вот он настал этот день. 15 июля в финале чемпионата мира по футболу 2018 в Москве на стадионе "Лужники" команды Франции и Хорватии разыграют почетный титул. В споре именно этих двух команд выявят победителя турнира и нового чемпиона мира по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи в "Лужниках" Франция - Хорватия.

Статистика личных встреч Франция - Хорватия 15 июля 2018

5 раз играли между собой Франция и Хорватия. Трижды побеждали французы, дважды - были ничейные исходы матчей. Причем, мирный итог поединка был в последних двух случаях - в 2004 и 2011 годах. Сначала - ничья 2:2 на Евро-2004, а потом - 0:0 в Сен-Дени в товарищеской игре.

Прогнозы на матч Франция - Хорватия 15 июля 2018

Франция - безоговорочный фаворит финального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

Трансляция матча Франция - Хорватия 15 июля 2018

Трансляция матча Франция - Хорватия 15 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале Россия 1 в 18:00 по московскому времени.